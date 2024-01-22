Тайвань заявив про ще шість китайських повітряних куль, які летіли в бік острова

Міністерство оборони Тайваню виявило ще шість китайських повітряних куль, які летіли над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
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Нагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).
На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.
Більше про те, чи призведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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