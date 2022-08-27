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Тайвань припиняє імпорт вугілля з Росії, - Reuters

Фото: Тайвань припиняє імпорт вугілля з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Державна компанія Тайваню Taipower вирішила більше не купувати вугілля у Росії на тлі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, Taipower провела останній платіж за російське вугілля за угодою, яка була затверджена ще до війни в Україні. При цьому нових договорів з країною-агресором укладати не будуть.

Нагадаємо, раніше Тайвань оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження високотехнологічного експорту. Список заборонених до експорту в Росію товарів поповнився 57 новими позиціями.

Також ми писали, що Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення Росії. Найбільше грошей отримає Харків.

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