Тайвань прекращает импорт угля из России, - Reuters

Государственная компания Тайваня Taipower решила больше не покупать уголь у России на фоне вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, Taipower провела последний платеж за российский уголь по соглашению, которое было утверждено еще до войны в Украине. При этом новых договоров со страной-агрессором заключать не будут.

Напомним, ранее Тайвань объявил о новых санкциях против России, направленные на ограничение высокотехнологичного экспорта. Список запрещенных к экспорту в Россию товаров пополнился 57 новыми позициями.

Также мы писали, что Тайвань передаст 6 миллионов долларов на восстановление украинских городов от последствий вторжения России. Больше всего денег получит Харьков.

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