Тайвань виділить Україні фіндопомогу: на що підуть гроші

Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення Росії. Найбільше грошей отримає Харків.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це у телефонній розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.