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Тайвань вводить заборону на експорт високоточних товарів до Росії

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Тайвань, Четвер 07 квітня 2022 06:25
Тайвань вводить заборону на експорт високоточних товарів до Росії Завод напівпровідників (Фото: almayadeen.net)
Автор: Константин Широкун

Тайвань оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження високотехнологічного експорту. Список заборонених до експорту в Росію товарів поповнився 57 новими позиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під заборону експорту в Росію потрапило спеціальне телекомунікаційне обладнання, компоненти інтегральних мікросхем і частотно-регульовані приводи, які можуть використовуватися в обладнанні як цивільного, так і військового призначення.

У Міністерстві економіки Тайваню заявили, що санкції вступають в силу з 7 квітня, додавши, що розширений експортний контроль відповідає міжнародним санкціям, спрямованим на посилення правил експорту і потоку стратегічних високотехнологічних товарів в Росію. Для експорту високоточної продукції всі експортери товарів в РФ тепер повинні подавати заявку на отримання ліцензії в Бюро зовнішньої торгівлі.

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