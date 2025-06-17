Тайвань построит миллионы дронов для защиты от Китая, используя опыт Украины
Тайвань заключил партнерское соглашение с американо-немецкой компанией Auterion на поставку программного обеспечения для беспилотников, проверенного в боевых условиях в Украине.
Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тайвань намерен укрепить оборону от растущих военных угроз со стороны гигантского соседа Китая.
Компания Auterion, чье ПО используется в украинских беспилотниках, выполняющих боевые задачи против России, заявила, что сделка в конечном итоге может привести к использованию этой технологии в миллионах беспилотников для Тайваня.
Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усилил свое военное давление за последние пять лет, включая проведение полудюжины раундов военных учений. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина.
Опыт Украины
С тех пор как Россия вторглась на Украину в 2022 году, Тайвань изучает, как Украина использует беспилотники как в воздухе, так и на море, чтобы успешно компенсировать численное преимущество России на поле боя, учитывая, что силы Китая также превосходят силы Тайваня по численности.
Компания Auterion заявила, что договорилась о стратегическом партнерстве с научно-исследовательским подразделением Министерства обороны Тайваня - Национальным институтом науки и технологий Чун-Шань - в области беспилотных систем и программного обеспечения для управления роем беспилотников.
"То, что мы предлагаем, было проверено в боевых условиях в Украине для сдерживания агрессии и уничтожения танков, военно-морских сил и другого действительно дорогостоящего оборудования. Поэтому, построив большой автономный флот, Тайвань может сдерживать Китай", - заявил агентству Reuters генеральный директор Auterion Лоренц Майер.
По его словам, это партнерство очень долгосрочное. "Поэтому я думаю, если попытаться выразить это в количестве дронов или долларах, то в конечном итоге за несколько лет мы ожидаем миллионы дронов и сотни миллионов долларов стоимости", - добавил он, выступая на выставке морских дронов в тайваньском порту Суао.
Защита острова
Под давлением Соединенных Штатов Тайвань работает над трансформацией своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность вести "асимметричную войн ", используя мобильное и зачастую более дешевое оружие, которое по-прежнему обладает прицельной силой, например, беспилотники и ракеты, устанавливаемые на грузовиках.
Украина задействовала морские беспилотники не только для атак на корабли Черноморского флота России, но и для уничтожения самолетов.
Беспилотные морские дроны, представленные в Суао, включали не только те, которые можно было начинить взрывчаткой для высокоскоростных самоубийственных миссий, но и более мелкие суда, которые могли вести малозаметную разведку.
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