ua en ru
Пт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Берут пример с Украины". Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю, - Reuters

Пятница 13 июня 2025 10:10
UA EN RU
"Берут пример с Украины". Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю, - Reuters Иллюстративное фото: Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тайвань берет пример с Украины и изучает, как можно использовать морские дроны при отражении возможного вторжения Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неподалеку от небольшого рыбацкого порта Уши одна из компаний Тайваня тестирует морские дроны, которые в будущем могут стать мощным оружием в арсенале острова.

"Тайвань берет пример с Украины, которая эффективно использовала морские дроны против России в Черном море, и изучает, как можно использовать морские дроны как эффективное и недорогое средство для отражения возможного вторжения Китая", - добавляет Reuters.

Сегодня, под давлением Соединенных Штатов Америки (США) Тайвань работает над трансформацией Вооруженных сил, чтобы они могли вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие.

"Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - заявил депутат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Куан-тин.

Исследовательское и разработочное подразделение Министерства обороны Тайваня назвало план создания морских дронов "быстрым и внезапным", впрочем пока он имеет скромный бюджет в размере около 26,77 млн долларов.

В то же время глава Министерства обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что морские дроны будут включены в дополнительный пакет расходов, которые обнародуют позже.

Уже на следующей неделе состоится выставка, в которой более десятка тайваньских и зарубежных компаний продемонстрируют беспилотные надводные аппараты, которые могут быть добавлены в арсенал Тайваня.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань своей территорией и стремится к его "мирному воссоединению", не исключая применения силы. Пекин давит на Тайбэй дипломатически, экономически и военно, в частности регулярно проводит учения вблизи острова и усиливает военное присутствие в регионе. Тайвань в свою очередь сохраняет независимость, имеет отдельное правительство, армию и активно развивает международные связи, несмотря на ограничения.

В начале апреля, как писал Reuters, войска Китая провели вокруг Тайваня учения, во время которых возле острова было зафиксировано 76 военных самолетов и 15 военных кораблей КНР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Китай
NEWS
Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира, - ЦАХАЛ
Израиль атаковал более сотни объектов Ирана, ликвидированы три высших командира, - ЦАХАЛ
DAILY
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова