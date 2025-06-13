"Берут пример с Украины". Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю, - Reuters
Тайвань берет пример с Украины и изучает, как можно использовать морские дроны при отражении возможного вторжения Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неподалеку от небольшого рыбацкого порта Уши одна из компаний Тайваня тестирует морские дроны, которые в будущем могут стать мощным оружием в арсенале острова.
"Тайвань берет пример с Украины, которая эффективно использовала морские дроны против России в Черном море, и изучает, как можно использовать морские дроны как эффективное и недорогое средство для отражения возможного вторжения Китая", - добавляет Reuters.
Сегодня, под давлением Соединенных Штатов Америки (США) Тайвань работает над трансформацией Вооруженных сил, чтобы они могли вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие.
"Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - заявил депутат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Куан-тин.
Исследовательское и разработочное подразделение Министерства обороны Тайваня назвало план создания морских дронов "быстрым и внезапным", впрочем пока он имеет скромный бюджет в размере около 26,77 млн долларов.
В то же время глава Министерства обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что морские дроны будут включены в дополнительный пакет расходов, которые обнародуют позже.
Уже на следующей неделе состоится выставка, в которой более десятка тайваньских и зарубежных компаний продемонстрируют беспилотные надводные аппараты, которые могут быть добавлены в арсенал Тайваня.
Конфликт между Китаем и Тайванем
Китай считает Тайвань своей территорией и стремится к его "мирному воссоединению", не исключая применения силы. Пекин давит на Тайбэй дипломатически, экономически и военно, в частности регулярно проводит учения вблизи острова и усиливает военное присутствие в регионе. Тайвань в свою очередь сохраняет независимость, имеет отдельное правительство, армию и активно развивает международные связи, несмотря на ограничения.
В начале апреля, как писал Reuters, войска Китая провели вокруг Тайваня учения, во время которых возле острова было зафиксировано 76 военных самолетов и 15 военных кораблей КНР.
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