ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тайвань побудує мільйони дронів для захисту від Китаю, використовуючи досвід України

Україна, Вівторок 17 червня 2025 11:54
UA EN RU
Тайвань побудує мільйони дронів для захисту від Китаю, використовуючи досвід України Фото: Тайвань захиститься від Китаю за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Тайвань уклав партнерську угоду з американо-німецькою компанією Auterion на постачання програмного забезпечення для безпілотників, перевіреного в бойових умовах в Україні.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайвань має намір зміцнити оборону від зростаючих військових загроз з боку гігантського сусіда Китаю.

Компанія Auterion, чиє ПЗ використовується в українських безпілотниках, що виконують бойові завдання проти Росії, заявила, що угода в кінцевому підсумку може призвести до використання цієї технології в мільйонах безпілотників для Тайваню.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилив свій військовий тиск за останні п'ять років, включно з проведенням півдюжини раундів військових навчань. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна.

Досвід України

Відтоді як Росія вторглася в Україну 2022 року, Тайвань вивчає, як Україна використовує безпілотники як у повітрі, так і на морі, щоб успішно компенсувати чисельну перевагу Росії на полі бою, з огляду на те, що сили Китаю також перевершують сили Тайваню за чисельністю.

Компанія Auterion заявила, що домовилася про стратегічне партнерство з науково-дослідним підрозділом Міністерства оборони Тайваню - Національним інститутом науки і технологій Чун-Шань - у сфері безпілотних систем і програмного забезпечення для управління роєм безпілотників.

"Те, що ми пропонуємо, було перевірено в бойових умовах в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських сил та іншого справді дорогого обладнання. Тому, побудувавши великий автономний флот, Тайвань може стримувати Китай", - заявив агентству Reuters генеральний директор Auterion Лоренц Маєр.

За його словами, це партнерство дуже довгострокове. "Тому я думаю, якщо спробувати висловити це в кількості дронів або доларах, то в кінцевому підсумку за кілька років ми очікуємо мільйони дронів і сотні мільйонів доларів вартості", - додав він, виступаючи на виставці морських дронів у тайванському порту Суао.

Захист острова

Під тиском Сполучених Штатів Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб мати можливість вести "асиметричну війну", використовуючи мобільну і найчастіше дешевшу зброю, яка, як і раніше, володіє прицільною силою, наприклад, безпілотники і ракети, що встановлюються на вантажівках.

Україна задіяла морські безпілотники не тільки для атак на кораблі Чорноморського флоту Росії, а й для знищення літаків.

Безпілотні морські дрони, представлені в Суао, включали не тільки ті, які можна було начинити вибухівкою для високошвидкісних самовбивчих місій, а й більш дрібні судна, які могли вести малопомітну розвідку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань Китай
Новини
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді