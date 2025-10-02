Тайвань после обвинений в рекордах ограничит импорт нефти из РФ

Правительство Тайваня обратится к отечественным компаниям с призывом ограничить импорт нефти и нефтепродуктов из России в соответствии с санкциями, введенными США и Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Тайваня.

В ведомстве ответили на информацию СМИ о том, что Тайвань стал основным импортером российских энергоносителей.

"Импорт упомянутого в публикациях медиа российского нефтехимического сырья пока не подпадает под ограничения, установленные правительством Тайваня. Однако все тайваньские государственные предприятия с 2023 года прекратили закупку российской сырой нефти и другой сопутствующей продукции", - отмечается в заявлении.

В то же время, в МИД Тайваня подчеркнули, что власти будут продолжать тесную координацию в вопросе соблюдения антироссийских санкций с США, ЕС и другими демократическими странами мира.

"Если международные союзники введут дополнительные ограничения на российские энергоносители или другую продукцию, Тайвань будет активно сотрудничать, демонстрируя свою непоколебимую решимость противостоять агрессии и защищать международный порядок", - отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что поскольку международные санкции продолжают развиваться, министерство дополнительно изучит соответствующие ограничительные меры и свяжется с отечественными производителями.

Ведомство также отметило, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Тайваня ввели строгие меры контроля за экспортом высоких технологий в Россию. Сейчас в тайваньском "черном списке" более 3300 российских предприятий, сотрудничество с которыми запрещено.