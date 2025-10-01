ua en ru
РФ сможет выпустить до 200 тысяч дронов благодаря нефтяной торговле с Тайванем: исследование

Среда 01 октября 2025 09:15
РФ сможет выпустить до 200 тысяч дронов благодаря нефтяной торговле с Тайванем: исследование Фото: 170 тысяч дронов РФ сможет изготовить за деньги Тайваня от покупки нефти (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Импорт российской нефти в Тайвань вырос почти в шесть раз и принес Кремлю миллиардные доходы, которых хватило бы на производство сотен тысяч дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Фонда экологических прав (ERF), Ecodefense и Urgewald.

Что известно о нефтяном бизнесе Тайваня с РФ

С 2022 года импорт российской нефти на Тайвань вырос почти в шесть раз, что дало России 1,7 млрд долларов прибыли. Этой суммы хватило бы на производство 170 тысяч дронов "Гербера", утверждают исследователи.

Из-за такой торговли Тайваню грозит ухудшение дипломатических отношений со странами, которые вводят санкции против РФ и ее торговли топливом.

Отметим, что Тайвань предоставил Украине общую двустороннюю помощь на сумму 50 млн долларов США с начала вторжения. Однако за нефть России пришлось заплатить сумму более чем в 220 раз большую - 11,2 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2025 года Тайвань импортировал 6,8 миллиона тонн российской нефти на сумму 4,9 млрд долларов США, что составляет 20% от общего объема экспорта России.

Таким образом Тайвань стал третьим по масштабам покупателем в мире.

Союзники Украины покупают нефтепродукты, изготовленные из сырья РФ

ЕС, США и Великобритания импортировали нефтехимическую продукцию, изготовленную из нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Майляо", на сумму примерно 334 млн долларов США.

Эти поставки в страны, применяющие санкции, вероятно, содержат молекулы российского сырья из-за значительной зависимости нефтеперерабатывающего завода от нефти Кремля.

Как известно, в ЕС планируют полностью отказаться от нефти из России в ближайшее время. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против Москвы будет предусматривать отказ ЕС от СПГ России.

Напомним, Венгрия и Словакия выступают против запрета ЕС на покупку российских энергоресурсов и лидеры этих стран недавно озвучили по этому поводу циничные заявления.

