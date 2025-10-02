ua en ru
Тайвань після звинувачень у рекордах обмежить імпорт нафти з РФ

Тайвань, Четвер 02 жовтня 2025 23:08
Тайвань після звинувачень у рекордах обмежить імпорт нафти з РФ Фото: Тайвань планує ввести обмеження на імпорт російської нафти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Тайваню звернеться до вітчизняних компаній з закликом обмежити імпорт нафти та нафтопродуктів із Росії відповідно до санкцій, запроваджених США та Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Тайваню.

У відомстві відповіли на інформацію ЗМІ про те, що Тайвань став основним імпортером російських енергоносіїв.

"Імпорт згаданої у публікаціях медіа російської нафтохімічної сировини наразі не підпадає під обмеження, встановлені урядом Тайваню. Проте всі тайванські державні підприємства з 2023 року припинили закупівлю російської сирої нафти та іншої супутньої продукції", - зазначається в заяві.

Водночас, в МЗС Тайваню наголосили, що влада продовжуватиме тісну координацію в питанні дотримання антиросійських санкцій зі США, ЄС та іншими демократичними країнами світу.

"Якщо міжнародні союзники запровадять додаткові обмеження на російські енергоносії чи іншу продукцію, Тайвань активно співпрацюватиме, демонструючи свою непохитну рішучість протистояти агресії та захищати міжнародний порядок", - зазначили у відомстві.

У МЗС додали, що оскільки міжнародні санкції продовжують розвиватися, міністерство додатково вивчить відповідні обмежувальні заходи та зв’яжеться з вітчизняними виробниками.

Відомство також зазначило, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Тайваню запровадила суворі заходи контролю за експортом високих технологій до Росії. Наразі в тайванському "чорному списку" понад 3300 російських підприємств, співпрацю з якими заборонено.

Звинувачення на адресу Тайваню

Нагадаємо, за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Фонду екологічних прав (ERF), Ecodefense та Urgewald, імпорт російської нафти в Тайвань зріс майже вшестеро і приніс Кремлю мільярдні доходи, яких вистачило б на виробництво сотень тисяч дронів.

Так, з 2022 року імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже вшестеро, що надало Росії 1,7 млрд доларів прибутків. Цієї суми вистачило б на виробництво 170 тисяч дронів "Гербера", стверджують дослідники.

Через таку торгівлю Тайваню загрожує погіршення дипломатичних відносин з країнами, що запроваджують санкції проти РФ та її торгівлі паливом.

НАФТА Тайвань Російська Федерація
