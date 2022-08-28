Тайвань виявив китайські військові літаки і кораблі навколо острова

Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків військових літаків і кораблі КНР були помічені поблизу Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Тайваню в Twitter .

За інформацією відомства, 23 військових літаки і вісім кораблів Китаю були виявлені поруч з островом. При цьому шість китайських винищувачів і один ударний вертоліт перетнули умовну лінію розмежування над Тайванською протокою.

У відповідь Тайвань привів свої літаки, кораблі і ракетні системи в стан бойової готовності.