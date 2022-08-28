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Тайвань виявив китайські військові літаки і кораблі навколо острова

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Тайвань, Неділя 28 серпня 2022 17:17
Тайвань виявив китайські військові літаки і кораблі навколо острова Ілюстративне фото: Тайвань виявив китайські військові літаки та кораблі навколо острова (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, кілька десятків військових літаків і кораблі КНР були помічені поблизу Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Тайваню в Twitter.

За інформацією відомства, 23 військових літаки і вісім кораблів Китаю були виявлені поруч з островом. При цьому шість китайських винищувачів і один ударний вертоліт перетнули умовну лінію розмежування над Тайванською протокою.

У відповідь Тайвань привів свої літаки, кораблі і ракетні системи в стан бойової готовності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 серпня Тайвань знову зафіксував рух китайських військових кораблів і літаків поблизу острова. Частина з них зайшла в зону дії протиповітряної оборони.

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