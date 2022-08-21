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Тайвань виявив 5 китайських кораблів та 12 літаків поблизу острова

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Тайвань, Неділя 21 серпня 2022 15:57
Тайвань виявив 5 китайських кораблів та 12 літаків поблизу острова Фото: китайські літаки зайшли в зону дії ППО Тайваню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Тайвань знову зафіксував рух китайських військових кораблів та літаків поблизу острова. Частина з них зайшла в зону дії протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню в Twitter.

У неділю, 21 серпня, військові Тайваню зафіксували поблизу острова 5 кораблів Китаю та 12 літаків. З них 5 повітряних бортів пролетіли над східною частиною середньої лінії Тайванської затоки і таким чином зайшли в зону дії ППО острова.

Тайванська армія відреагувала на такі дії КНР і направила свої кораблі та ракетні комплекси наземного базування.

Нагадаємо, що Китай 9 серпня оголосив про нові військові навчання біля Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та борону" острова.

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