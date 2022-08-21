Тайвань виявив 5 китайських кораблів та 12 літаків поблизу острова

Тайвань знову зафіксував рух китайських військових кораблів та літаків поблизу острова. Частина з них зайшла в зону дії протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню в Twitter .

У неділю, 21 серпня, військові Тайваню зафіксували поблизу острова 5 кораблів Китаю та 12 літаків. З них 5 повітряних бортів пролетіли над східною частиною середньої лінії Тайванської затоки і таким чином зайшли в зону дії ППО острова.

Тайванська армія відреагувала на такі дії КНР і направила свої кораблі та ракетні комплекси наземного базування.