Тайвань обнаружил китайские военные самолеты и корабли вокруг острова

Сегодня, 28 августа, несколько десятков военных самолетов и корабли КНР были замечены вблизи Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Тайваня в Twitter .

По информации ведомства, 23 военных самолета и восемь кораблей Китая были обнаружены рядом с островом. При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.

В ответ Тайвань привел свои самолеты, корабли и ракетные системы в состояние боевой готовности.