Тайвань обнаружил китайские военные самолеты и корабли вокруг острова
Сегодня, 28 августа, несколько десятков военных самолетов и корабли КНР были замечены вблизи Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Тайваня в Twitter.
По информации ведомства, 23 военных самолета и восемь кораблей Китая были обнаружены рядом с островом. При этом шесть китайских истребителей и один ударный вертолет пересекли условную линию разграничения над Тайваньским проливом.
В ответ Тайвань привел свои самолеты, корабли и ракетные системы в состояние боевой готовности.
Напомним, ранее стало известно, что 21 августа Тайвань вновь зафиксировал движение китайских военных кораблей и самолетов вблизи острова. Часть из них зашла в зону действия противовоздушной обороны.
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