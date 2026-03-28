Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив

"Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив", - заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.

На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.

По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.

Напомним, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. В 2025 году через него ежедневно проходило около 13 миллионов баррелей нефти, что составляло примерно 31% морских поставок.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что власти Ирана уже начали взимать с отдельных судов плату за "безопасный проход" через Ормузский пролив. По данным источников, сумма могла достигать 2 миллионов долларов за один рейс.