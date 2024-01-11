Больше 20 ББМ и 830 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 января (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков и 22 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 367620 (+830) человек ликвидировано;

танков - 6050 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 11238 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 8699 (+15) ед.;

РСЗО - 957 (+1) ед.;

средства ПВО - 641 (+2) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 ед.;

крылатые ракеты - 1806 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21) ед.;

специальная техника - 1337 (+1) ед. Ситуация на фронте В Украине на фронте в течение суток произошло 73 боевых столкновений. Силы обороны отбили несколько атак на Лиманском направлении и вблизи Авдеевки в Донецкой области. При этом, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска ведут позиционные бои на нескольких направлениях. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.