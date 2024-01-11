Больше 20 ББМ и 830 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 11 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367620 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков и 22 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 367620 (+830) человек ликвидировано;
- танков - 6050 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 11238 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 8699 (+15) ед.;
- РСЗО - 957 (+1) ед.;
- средства ПВО - 641 (+2) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6834 ед.;
- крылатые ракеты - 1806 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11596 (+21) ед.;
- специальная техника - 1337 (+1) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 73 боевых столкновений. Силы обороны отбили несколько атак на Лиманском направлении и вблизи Авдеевки в Донецкой области. При этом, по данным Института изучения войны, украинские и российские войска ведут позиционные бои на нескольких направлениях. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.