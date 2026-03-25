ЕС назвал потребность Украины в ракетах против баллистики: речь идет о тысячах

15:54 25.03.2026 Ср
2 мин
Российская баллистика меняет траекторию, что затрудняет перехват
aimg Мария Науменко
ЕС назвал потребность Украины в ракетах против баллистики: речь идет о тысячах Фото: еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс (Getty Images)

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что модернизация российских баллистических ракет снизила эффективность перехвата, поэтому Украине нужно больше перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

По словам Кубилюса, в прошлом году Украина подверглась около 2 тыс. ракетных ударов, из которых около 900 были баллистическими.

"Россиянам удалось улучшить характеристики своей баллистики, эти ракеты теперь могут менять траекторию, что означает, что меры противодействия стали менее эффективными, о чем нам рассказали сами украинцы", - отметил он.

Еврокомиссар пояснил, что из-за этого для уничтожения одной баллистической ракеты может понадобиться больше чем один перехватчик.

"В связи с этим украинцам нужно около 2000 антибаллистических ракет в год", - подчеркнул еврокомиссар.

Он также напомнил заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе нужно увеличить производство средств противовоздушной обороны на 400%.

По убеждению Кубилюса, система ПВО должна быть многослойной и включать не только классические средства перехвата, но и дроны-перехватчики.

"Это большая задача, и промышленность реагирует и увеличивает производство", - подчеркнул он.

Еврокомиссар добавил, что ЕС серьезно относится к этой проблеме и рассчитывает на результат уже в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 24 марта Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, запустив по разным регионам несколько сотен дронов, а также баллистические и крылатые ракеты.

Под ударами оказались Киев, Полтава, Запорожье и другие области. Самые тяжелые последствия зафиксировали в 11 регионах: погибли четыре человека, десятки получили ранения, среди пострадавших есть дети.

В течение дня атаки продолжались, а к вечеру 24 марта под ударом дронов оказались почти все западные области Украины.

