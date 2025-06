"Папочка" Трамп: история прозвища, которое Белый дом превращает в бренд

Главное:

Откуда взялось прозвище "папочка"?

Что думает президент США о прозвище?

Как прозвище "папочка" стало мерчем Белого дома?

Как генсек НАТО объяснил свои слова о Трампе?

Как у Трампа появилось прозвище "папочка"

Во время саммита НАТО в Гааге 25 июня 2025 президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт между Израилем и Ираном, сравнил его с дракой двоих детей во школьном дворе.

Лидер Белого дома сказал, что страны "бьются вовсю, и их невозможно остановить, пока не дать им подраться две-три минуты" и тогда уже легче вмешаться.

В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пошутил: "А потом иногда папочке приходится использовать крепкое словцо, чтобы остановить их".

С этой реплики и началась история о шутливом прозвище "папочка" (Daddy) для Дональда Трампа.

Трампу понравилось. Реакция президента США

Судя по заявлениям Трампа, он с удовольствием подхватил свое новое прозвище.

"Он (генсек НАТО Марк Рютте, - ред.) меня любит, думаю, он меня любит. Если нет, то я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", – так президент США отшутился на пресс-конференции относительно слов генсека НАТО.

Трамп также отметил, что Рютте сказал "очень ласково": "Папочка, ты мой папочка!" (Daddy, you are my Daddy!), подчеркивая, что не воспринимает это как оскорбление, а даже с позитивом принимает такое обращение.

Видео в соцсетях и футболки. Белый дом запустил мерч Daddy

Администрация президента США быстро подхватила прозвище и начала активно его использовать.

Белый дом опубликовал короткое видео о визите Трампа на саммит НАТО в Гааге, которое сопровождается песней Ашера "Daddy's Home" ("Папочка дома").

Это откровенный трек, в котором певец обращается к своей любимой, а "папочка" – ролевой образ для мужчины без всякого отношения к родительским чувствам.

Видео было распространено на официальных аккаунтах Белого дома в социальных сетях, в частности в X, с подписью "Папочка дома".

Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii — The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025

Кроме того, команда Дональда Трампа запустила в продажу мерч – футболку с надписью "DADDY" и изображением президента США.

Также футболки в красном цвете с надписью "DADDY" и портретом Трампа доступны на фандрейзинговом портале республиканцев WinRed по цене 35 долларов.

Скриншот winred.com

Что на самом деле сказал Рютте о Трампе

После того, как прозвище президента США стало вирусным, генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что не имел цели буквально называть Трампа "папочкой".

Он отметил, что его выражение касалось роли США в отношениях с Европой – как отца, к которому обращаются за поддержкой.

"Я сказал, что иногда в Европе я слышу, как страны спрашивают: "Эй, Марк, США останутся с нами?" И я сказал, что это немного напоминает маленького ребенка, который спрашивает своего отца: "Эй, ты все еще остаешься с семьей? Поэтому в этом смысле я употребил слово "папочка" – не то чтобы я называл президента Трампа папой", – объяснил Рютте.

При этом некоторые политики выразили недовольство чрезмерной комплиментарностью генерального секретаря Альянса по отношению к лидеру Белого дома.

Как пишет Politico, некоторые европейские чиновники в частных разговорах признавались, что поведение Рютте вызвало у них дискомфорт. Собеседники издания назвали такую лесть в адрес Трампа чрезмерной.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО неоднократно хвалил президента США.

В частности, Марк Рютте утверждал, что Дональду Трампу удалось вывести из тупика сложную ситуацию между Украиной и Россией. Он выразил мнение, что только Трамп мог добиться такого результата.

