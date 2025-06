"Татусь" Трамп: історія прізвиська, яке Білий дім перетворює на бренд

Головне:

Звідки взялося прізвисько "татусь"?

Що думає президент США про прізвисько?

Як прізвисько "татусь" стало мерчем Білого дому?

Як генсек НАТО пояснив свої слова про Трампа?

Як у Трампа з'явилося прізвисько "татусь"

Під час саміту НАТО в Гаазі 25 червня 2025 президент США Дональд Трамп, коментуючи конфлікт між Ізраїлем та Іраном, порівняв його з бійкою двох дітей на шкільному подвір’ї.

Лідер Білого дому сказав, що країни "б’ються щосили, і їх неможливо зупинити, поки не дати їм побитися дві-три хвилини" і тоді вже легше втрутитися.

У відповідь генеральний секретар НАТО Марк Рютте пожартував: "А потім іноді татусеві доводиться використати міцне слівце, щоб зупинити їх".

З цієї репліки й почалася історія про жартівливе прізвисько "Татусь" (Daddy) для Дональда Трампа.

Трампу сподобалося. Реакція президента США

Судячи з заяв Трампа, він із задоволенням підхопив своє нове прізвисько.

"Він (генсек НАТО Марк Рютте, – ред.) мене любить, гадаю, він мене любить. Якщо ні, то я вам скажу. Я повернуся й сильно його вдарю, гаразд? Дуже ніжно", – так президент США віджартувався на пресконференції стосовно слів генсека НАТО.

Трамп також зазначив, що Рютте сказав "дуже лагідно": "Татусю, ти мій татусь!" (Daddy, you are my Daddy!), підкреслюючи, що не сприймає це як образу, а навіть із позитивом приймає таке звернення.

Відео в соцмережах та футболки. Білий дім запустив мерч Daddy

Адміністрація президента США швидко підхопила прізвисько та почала активно його використовувати.

Білий дім опублікував коротке відео про візит Трампа на саміт НАТО в Гаазі, що супроводжувалося піснею Ашера "Daddy's Home" ("Татусь вдома").

Це відвертий трек, у якому співак звертається до своєї коханої, а "татусь" – рольовий образ для чоловіка без жодного стосунку до батьківських почуттів.

Відео було поширено на офіційних акаунтах Білого дому в соціальних мережах, зокрема в мережі X, з підписом "Татусь удома".

Daddy’s home… Hey, hey, hey, Daddy.



President Donald J. Trump attended the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/asJb5FD2Ii — The White House (@WhiteHouse) June 26, 2025

Крім того, команда Дональда Трампа запустила в продаж мерч – футболку з написом "DADDY" та зображенням президента США.

Також футболки у червоному кольорі з надписом "DADDY" та портретом Трампа доступні на фандрейзинговому порталі республіканців WinRed за ціною 35 доларів.

Скриншот winred.com

Що насправді сказав Рютте про Трампа

Після того, як прізвисько президента США стало вірусним, генсек НАТО Марк Рютте пояснив, що не мав на меті буквально називати Трампа "татусем".

Він зазначив, що його вислів стосувався ролі США у відносинах із Європою – як батька, до якого звертаються за підтримкою.

"Я сказав, що іноді в Європі я чую, як країни запитують: "Гей, Марку, США залишаться з нами?" І я сказав, що це трохи нагадує маленьку дитину, яка запитує свого татка: "Гей, ти все ще залишаєшся з родиною? Тож у цьому сенсі я вжив слово “татусь” – не те щоб я називав президента Трампа татом", – пояснив Рютте.

При цьому деякі політики висловили невдоволення за надмірну компліментарність генерального секретаря Альянсу до лідера Білого дому.

Як пише Politico, деякі європейські чиновники у приватних розмовах зізнавалися, що поведінка Рютте викликала у них дискомфорт. Співрозмовники видання назвали такі лестощі на адресу Трампа надмірними.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО неодноразово хвалив президента США.

Зокрема, Марк Рютте стверджував, що Дональду Трампу вдалося вивести з глухого кута складну ситуацію між Україною і Росією. Він висловив думку, що тільки Трамп міг домогтися такого результату.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Independent, Politico, сторінка Білого дому в Х, сайт WinRed.