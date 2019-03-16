Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента

Тарута і Тимошенко об'єдналися, щоб "перемогти разом"

Кандидат в президенты, народный депутат Сергей Тарута заявил о поддержке лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2019 году. Об этом стало известно на их совместной пресс-конференции в Киеве 16 марта, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Тарута отметил, что подписал с Тимошенко меморандум, чтобы объединиться на президентских выборах и "победить вместе".

"Есть большой риск того, что еще 5 лет будет эта власть, продлится война и экономическая разруха. Время побеждать и объединяться всем проукраинским силам. Мы понимаем, что реальный кандидат, который может победить - это Юлия Тимошенко. У нас общая энергия и ценности - построить счастливую Украину ", - сказал Тарута.

Подписанты меморандума обязуются прекратить войну на Донбассе и объединить страну, принять Новую народную Конституцию, воплотить в жизнь наработки, изложенные в программах кандидатов - Новый курс Украины и "Украина 2030".

"Украина может получить как победу, так и на 5 лет мы можем зайти на круг деградации и по сути - саморазрушения. И поэтому особое значение сейчас приобретает политическая воля объединиться! Вы понимаете, что мы не только объединим наши команды на этих президентских выборах. Мы символически можем объединить Украину, что намного важнее, чем объединить команды ", - отметила лидер "Батькивщины ".

Тимошенко отметила, ее команду и команду Таруты объединяют политические цели, потому что "наши программы - Новый курс и ваша стратегия - они совпадают процентов на 80".

"Я не нарушу ценности и партнерстве. Я могу призвать вас уверенно смотреть в будущее. Спасибо за сложное решение", - подытожила Тимошенко.

Отметим, Тарута уже не сможет снять свою кандидатуру, поэтому его фамилия останется в бюллетенях.

Напомним, ранее Тимошенко и другие кандидаты в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям. Свои подписи под документом вместе с Тимошенко поставили Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Бондарь, Александр Шевченко.

"Это означает, что если мы объединим усилия, то сможем собрать оригиналы протоколов с печатями и подписями об итогах выборов на каждом участке. Просто провести такой параллельный подсчет голосов и совместно не допустить никакой фабрикации этих протоколов. И тогда фальсификация не пройдет в Украине", - поясняла Тимошенко.

Кроме того, в феврале Тимошенко во время визита во Львовскую область провела встречу с Андреем Садовым. Относительно возможного обьединения с Садовым на парламентские выборы Тимошенко отметила, что скорее "координация – это правильное слово" в данном случае.

Как сообщало РБК-Украина, Тимошенко в 2018 году опережала в соцопросах и действующего президента Петра Порошенко, и комика Владимира Зеленского.

При этом согласно последним результатам опроса группы "Рейтинг", если бы президентские выборы в Украине проходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую и третью позиции занимают Тимошенко (18,3%) и Порошенко (16,8%).

В "Батькивщине" нынешние соцопросы ставят под сомнение. Как заявил замглавы фракции Сергей Соболев, с началом предвыборной кампании в опросах появились признаки "грязных манипуляций". В связи с этим "Батькивщина" даже решила провести свое анкетирование украинцев.