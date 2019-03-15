Вибори президента: "Батьківщина" провела анкетування українців

Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Анкетування "Батьківщини" свідчить про підтримку Тимошенко 31,68% громадян

Партія "Батьківщина" кандидата у президенти Юлії Тимошенко провела анкетування 2,5 млн громадян щодо виборів 2019. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини".

Відповідно до підрахунків "Батьківщини", у першому турі її лідера Тимошенко підтримують 31,68% громадян, а в другому – вона виграє у Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

У результаті анкетування "Батьківщина" заявила про наступні результати: перше місце – Юлія Тимошенко (31,68%), друге – Володимир Зеленський (20,96%), третє – Петро Порошенко (15,80%).

У другому турі, за підрахунками політсили, Тимошенко виграє у Володимира Зеленського – 50,53% проти 40,55% відповідно, а також у Петра Порошенка – 57,50% проти 31,20%.

"Сьогоднішні результати, 31% у Юлії Тимошенко, – це є фактично прогнозне опитування, яке робить кожна соцкомпанія. Єдина різниця – це не тисячі, а реальні 2,5 млн громадян, які були опитані. Це вже не опитування, а реальне голосування", – сказав під час прес-конференції у Києві заступник голови фракції Сергій Соболєв.

На його думку, підтвердженням цифр, які були отримані в результаті анкетування "Батьківщини", є результати 7 хвиль виборів в об’єднаних територіальних громадах.

"Коли ви порівняєте з даними ЦВК по так званих 7 хвилях виборів, у яких були залучені понад 4 млн виборців, то ви побачите, що фактично ця цифра близька до тієї, яку оприлюднила ЦВК. Партія "Батьківщина" і наші кандидати отримали понад 30% місць в місцевих об’єднаних громадах", – зауважив політик.

Соболєв звернув увагу, що всі соцопитування найрейтинговіших компаній до грудня свідчили про те, що Тимошенко – лідер.

Проте з початком передвиборчої кампанії в опитуваннях соцслужб, з’явилися ознаки "брудних маніпуляцій", вважає Соболєв. Така ситуацію стимулювала "Батьківщину" провести своє анкетування, пояснив він.