Тимошенко домовилася з іншими кандидатами протидіяти фальсифікаціям на виборах

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Кандидати підписали підписали меморандум "За чесні вибори"

Юлія Тимошенко та інші кандидати в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям на заклик громадських організацій. Це відбулося у прямому ефірі програми «Право на владу» на 1+1, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Свої підписи під документом разом з Тимошенко поставили учасники програми Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар, Олександр Шевченко.

«Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні», – наголосила лідер «Батьківщини».

Тимошенко вважає, що чинний президент свій другий термін сьогодні може "лише купити".

Кандидат у президенти навела приклади випадків брудних технологій, які, за її словами, заготували для людей президент та його штаб.

Тимошенко продемонструвала в прямому ефірі пакет документів, які роздаються так званими «волонтерами».

«Особисте зобов’язання, яке змушують підписати за 1000 грн, що громадянин України підтримує зусилля Петра Порошенка у розбудові українській держави та має бажання сприяти його подальшій роботі на посту глави держави. І далі забороняється йому працювати на інших кандидатів», - сказала вона.

Лідер «Батьківщини» також розповіла про ще одну фальсифікацію – збільшення чинною владою реєстру виборців, так званих «мертвих душ».

Тимошенко звернула увагу на те, що в останні дні за ініціативою президента та його штабу зареєстрували кандидатом у президенти Тимошенко Юрія Володимировича (Тимошенко Ю.В.).

«Вони розраховують таким шахрайським способом забрати у мене відсотки», – сказала вона.

«Ми жодного разу ніколи не займалися і не займатимемось такими справами. Ми публічно збираємо ці дані і передаємо в МВС. У нас є всі можливості запобігти цим фальсифікаціям», – наголосила політик.

Тимошенко показала декларації Порошенка, які, за її словами, свідчать про те, що в той час, коли Україна увійшла в десятку найбідніших країн світу, статки президента за один рік (з 2017 до 2018 року) збільшилися у 83 рази. І частину статків Порошенко заробив на тому, що "давав свої гроші під відсотки Україні під час війни", заявила Тимошенко.