Тарута підтримав Тимошенко на виборах президента

Фото: Юлія Тимошенко і Сергій Тарута (прес-служба Тимошенко)

Тарута і Тимошенко об'єдналися, щоб "перемогти разом"

Кандидат в президенти, народний депутат Сергій Тарута заявив про підтримку лідера "Батьківщини", кандидата у президенти Юлії Тимошенко на президентських виборах у 2019 році. Про це стало відомо на їхній спільній прес-конференції у Києві 16 березня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Тарута зазначив, що підписав з Тимошенко меморандум, щоб об'єднатися на президентських виборах і "перемогти разом".

"Є великий ризик того, що ще 5 років буде ця влада, триватиме війна і економічна розруха. Час перемагати і об’єднуватися всім проукраїнським силам. Ми розуміємо, що реальний кандидат, який може перемогти – це Юлія Тимошенко. У нас спільна енергія і цінності – побудувати щасливу Україну", – сказав Тарута.

Підписанти меморандуму беруть зобов’язання припинити війну на Донбасі та об’єднати країну, ухвалити Нову народну Конституцію, втілити в життя напрацювання, викладені в програмах кандидатів – Новий курс України та "Україна 2030".

"Україна може отримати як перемогу, так і на 5 років ми можемо зайти на коло деградації і по суті – саморуйнації. І тому особливе значення зараз набуває політична воля об’єднатися! Ви є розумієте, що ми не лише єднаємо наші команди на цих президентських виборах. Ми символічно можемо об’єднати Україну, що є набагато важливіше, ніж об’єднати команди", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко зауважила, її команду та команду Тарути єднають політичні цілі, тому що "наші програми – Новий курс і ваша стратегія – вони співпадають так на відсотків 80".

"Я не порушу цінності і партнерство. Я можу закликати вас впевнено дивитися у майбутнє. Дякую за складне рішення", – підсумувала Тимошенко.

Відзначимо, Тарута вже не зможе зняти свою кандидатуру, тому його прізвище залишиться в бюлетенях.

Нагадаємо, раніше Тимошенко та інші кандидати в президенти підписали Меморандум за чесні вибори та протидію фальсифікаціям. Свої підписи під документом разом з Тимошенко поставили Анатолій Гриценко, Андрій Садовий, Віктор Бондар, Олександр Шевченко.

"Це означає, що якщо ми об’єднаємо зусилля, то зможемо зібрати оригінали протоколів з печатками та підписами про підсумки виборів на кожній дільниці. Просто провести такий паралельний підрахунок голосів і спільно не допустити жодної фабрикації цих протоколів. І тоді фальсифікація не пройде в Україні", - пояснювала Тимошенко.

Крім того, у лютому Тимошенко під час візиту до Львівської області провела зустріч з Андрієм Садовим. Щодо можливого об'єднання з Садовим на парламентські вибори Тимошенко зазначила, що скоріше "координація – це правильне слово".

Як писало РБК-Україна, Тимошенко у 2018 році випереджала у соцопитуваннях і чинного президента Петра Порошенка, і коміка Володимира Зеленського.

Відповідно до останніх результатів опитування групи "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Лідером президентського рейтингу є Зеленський, якого підтримують 24,7% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу і третю позиції займають Тимошенко (18,3%) і Порошенко (16,8%).

У "Батьківщині" нинішні соцопитування ставлять під сумнів. Як заявив заступник голови фракції Сергій Соболєв, з початком передвиборної кампанії в опитуваннях з'явилися ознаки "брудних маніпуляцій". У зв'язку з цим "Батьківщина" навіть вирішила провести своє анкетування українців.