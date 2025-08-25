ua en ru
Таро-гороскоп на неделю. Кто рискнет начать с нуля, а кого ждет финансовый прорыв

Понедельник 25 августа 2025 10:09
Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 25 августа и продолжится до 31 августа, обещает яркие повороты судьбы: одни знаки Зодиака рискнут начать жизнь с чистого листа, а другие получат шанс на неожиданный финансовый прорыв.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуны

Это неделя перемен - внутренних и внешних. Вы больше не хотите мириться с тем, что вас сдерживает.

Есть мотивация двигаться вперед, осталось только составить четкий план. Начните новый этап - пора действовать.

Телец

Карта Таро: Тройка Кубков

Вы заслуживаете отдыха и радости. Найдите время для встреч с друзьями, маленьких удовольствий и любимых ритуалов.

Жизнь не должна быть сплошным трудом. Позвольте расслабиться и просто пожить для себя.

Близнецы

Карта Таро: Четверка Жезлов

Ваши амбиции на пике - не сдерживайте себя. Это хорошее время для новых проектов, обучения, переезда или расширения связей.

Верьте в себя и не бойтесь рисковать. Мир готов открыть перед вами новую дверь.

Рак

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Чтобы достичь гармонии, сначала придется столкнуться с конфликтами или внутренним сопротивлением. Эта неделя просит вас навести порядок - в делах, в мыслях, в доме.

Избавьтесь от лишнего, что мешает вам расти. Из-за очищения придет настоящее спокойствие.

Лев

Карта Таро: Девятка Мечей

Вас что-то беспокоит, даже если снаружи вы уверенно держитесь. Не держите тревоги в себе - поделитесь с тем, кому доверяете.

Когда проговорите, ситуация уже не будет казаться такой сложной. Соберитесь с мыслями и действуйте, вы способны все устроить.

Дева

Карта Таро: Рыцарь Монет

Ваши усилия на этой неделе приносят особенно сильный результат. Все, над чем вы сейчас работаете, имеет потенциал масштабного роста.

Действуйте методически, сосредоточенно и не стесняйтесь показать свои достижения. Вы заслуживаете признания - не прячьтесь в тени.

Весы

Карта Таро: Дурак

Пора рискнуть - смело и с любопытством. Новое начало, новые идеи, неожиданные возможности - все это уже рядом.

Не перегружайте себя планами, просто сделайте первый шаг. Доверьтесь интуиции - она ведет в правильном направлении.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Вас тянет к приключениям и драйву - не сдерживайте себя. Сделайте что-нибудь спонтанное, вырвитесь из рутины, позвольте себе немного "безумной" свободы.

Это не бегство, а способ оставаться собой. Внутренний огонь нуждается в подкормке, дайте ему это.

Стрелец

Карта Таро: Колесница

Ваше сердце стремится к новым горизонтам - это идеальное время для путешествия или планирования большого движения вперед. Не игнорируйте желание сменить обстановку, ведь именно это наполнит вас энергией.

Задайте себе цель сбежать из рутины - хотя бы на выходные. Дорога ждет.

Козерог

Карта Таро: Королева Монет

Финансовый успех и стабильность - в ваших руках. Эта неделя идеальна для старта нового бизнеса, дополнительных доходов или развития карьеры.

Вы трудолюбивы, амбициозны и готовы к взлету. Действуйте решительно - ваши усилия принесут плоды.

Водолей

Карта Таро: Маг

У вас есть уникальные таланты, которые следует освежить или переосмыслить. Вспомните, чем вы восхищались раньше, возможно, именно это станет вашим последующим прорывом.

Вы способны создать что-то действительно новое, соединив опыт с вдохновением. Дайте себе простор для творчества и экспериментов.

Рыбы

Карта Таро: Король Мечей

Пора мыслить стратегически и планировать будущее. Сосредоточьтесь на своих настоящих желаниях, а не на чужих ожиданиях.

Выделите то, что стоит вашего внимания, и отсейте лишнее. Четкое видение сейчас - ключ к великим свершениям.

