Таро-гороскоп на неделю. Кто рискнет начать с нуля, а кого ждет финансовый прорыв
Эта неделя, которая началась 25 августа и продолжится до 31 августа, обещает яркие повороты судьбы: одни знаки Зодиака рискнут начать жизнь с чистого листа, а другие получат шанс на неожиданный финансовый прорыв.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
Это неделя перемен - внутренних и внешних. Вы больше не хотите мириться с тем, что вас сдерживает.
Есть мотивация двигаться вперед, осталось только составить четкий план. Начните новый этап - пора действовать.
Телец
Карта Таро: Тройка Кубков
Вы заслуживаете отдыха и радости. Найдите время для встреч с друзьями, маленьких удовольствий и любимых ритуалов.
Жизнь не должна быть сплошным трудом. Позвольте расслабиться и просто пожить для себя.
Близнецы
Карта Таро: Четверка Жезлов
Ваши амбиции на пике - не сдерживайте себя. Это хорошее время для новых проектов, обучения, переезда или расширения связей.
Верьте в себя и не бойтесь рисковать. Мир готов открыть перед вами новую дверь.
Рак
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Чтобы достичь гармонии, сначала придется столкнуться с конфликтами или внутренним сопротивлением. Эта неделя просит вас навести порядок - в делах, в мыслях, в доме.
Избавьтесь от лишнего, что мешает вам расти. Из-за очищения придет настоящее спокойствие.
Лев
Карта Таро: Девятка Мечей
Вас что-то беспокоит, даже если снаружи вы уверенно держитесь. Не держите тревоги в себе - поделитесь с тем, кому доверяете.
Когда проговорите, ситуация уже не будет казаться такой сложной. Соберитесь с мыслями и действуйте, вы способны все устроить.
Дева
Карта Таро: Рыцарь Монет
Ваши усилия на этой неделе приносят особенно сильный результат. Все, над чем вы сейчас работаете, имеет потенциал масштабного роста.
Действуйте методически, сосредоточенно и не стесняйтесь показать свои достижения. Вы заслуживаете признания - не прячьтесь в тени.
Весы
Карта Таро: Дурак
Пора рискнуть - смело и с любопытством. Новое начало, новые идеи, неожиданные возможности - все это уже рядом.
Не перегружайте себя планами, просто сделайте первый шаг. Доверьтесь интуиции - она ведет в правильном направлении.
Скорпион
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Вас тянет к приключениям и драйву - не сдерживайте себя. Сделайте что-нибудь спонтанное, вырвитесь из рутины, позвольте себе немного "безумной" свободы.
Это не бегство, а способ оставаться собой. Внутренний огонь нуждается в подкормке, дайте ему это.
Стрелец
Карта Таро: Колесница
Ваше сердце стремится к новым горизонтам - это идеальное время для путешествия или планирования большого движения вперед. Не игнорируйте желание сменить обстановку, ведь именно это наполнит вас энергией.
Задайте себе цель сбежать из рутины - хотя бы на выходные. Дорога ждет.
Козерог
Карта Таро: Королева Монет
Финансовый успех и стабильность - в ваших руках. Эта неделя идеальна для старта нового бизнеса, дополнительных доходов или развития карьеры.
Вы трудолюбивы, амбициозны и готовы к взлету. Действуйте решительно - ваши усилия принесут плоды.
Водолей
Карта Таро: Маг
У вас есть уникальные таланты, которые следует освежить или переосмыслить. Вспомните, чем вы восхищались раньше, возможно, именно это станет вашим последующим прорывом.
Вы способны создать что-то действительно новое, соединив опыт с вдохновением. Дайте себе простор для творчества и экспериментов.
Рыбы
Карта Таро: Король Мечей
Пора мыслить стратегически и планировать будущее. Сосредоточьтесь на своих настоящих желаниях, а не на чужих ожиданиях.
Выделите то, что стоит вашего внимания, и отсейте лишнее. Четкое видение сейчас - ключ к великим свершениям.
