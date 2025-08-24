ua en ru
Венера во Льве подарит незабываемое начало осени: эти знаки Зодиака схватят удачу за хвост

Воскресенье 24 августа 2025 21:13
UA EN RU
Венера во Льве подарит незабываемое начало осени: эти знаки Зодиака схватят удачу за хвост Гороскоп на начало осени (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже 25 августа Венера окажется в особом положении, которое повлияет на жизнь многих знаков Зодиака. Кому-то она подарит шанс ухватить за хвост птицу счастья, а кому-то следует быть осторожными.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева назвала главных счастливчиков и сказала, к чему готовиться.

Каким знакам Зодиака очень повезет

"25 августа Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, совершает ингрессию в знак Льва", - рассказала астролог.

Венера будет находиться в пятом знаке Зодиака до 19 сентября 2025 года. И это, отметила Соловьева, нейтральное положение для этой планеты.

Положительное влияние в период с 25 августа по 19 сентября почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

  • Лев
  • Овен
  • Стрелец
  • Близнецы
  • Весы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период надо быть:

  • Водолеям
  • Тельцам
  • Скорпионам.

"В этот период могут перейти в новую плоскость ситуации, которые касаются детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши, лидерских и руководящих должностей", - напомнила астролог.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с бизнесом, коммерцией, торговлей, банковским делом, взаимоотношениями, косметологией и пластической хирургией, индустрией красоты, разнообразным искусством, особенно живописью, дизайном, литературой, поэзией, хореографией, актерством", добавила она.

