Неудачные дни и новые начинания: что обещает гороскоп на неделю и как не потерять свое счастье

Понедельник 25 августа 2025 06:14
Гороскоп на неделю (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Конец августа обещает быть насыщенным на астрологические события. Луна переходит в разные знаки Зодиака и разрушительные градусы, что напрямую влияет на успех новых начинаний, медицинские процедуры, путешествия и даже личные отношения.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева составила гороскоп на всю неделю и назвала советы на каждый день.

25 августа

До 16:53, рассказала астролог, благоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, новых знакомств, заключения сделок, начала путешествий, приключений.

"С 17:09 до 19:04 Луна будет в разрушительном градусе Весов️. В Весах этот градус дает двойную характеристику: разрушение и восстановление. Возможна большая опасность из-за неумения отличать понятия добра и зла", - предупредила Соловьева.

26 августа

"Последний самый благоприятный день месяца для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - предупредила астролог.

Также она рекомендует физические нагрузки, прогулки пешком, очистительные практики организма.

27 августа

В этот день астролог советует воздержаться от серьезных дел, также не стоит планировать операции, смены прически. Стоит воздержаться от сплетен, неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения ссор и дезинформации.

27 августа Луна с 05:06 до 24:00 будет без курса. Такое положение приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

И это, напомнила астролог, может сигнализировать о том, что обычный ход дел может ухудшиться. Существует риск ошибок, невнимательных поступков.

28 августа

"Благоприятный период для новых дел и важных решений. Но неблагоприятный период для стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Период связан с чтением и учебой", - рассказала эксперт.

"Это благоприятное время для тех, кто связан с культурой, образованием, путешествиями, недвижимостью, значительными капиталами. Если ваш бизнес связан с юриспруденцией, путешествиями, образованием и наукой, то у вас могут появиться шансы на улучшение ситуации", - добавила она.

Хорошо наводить порядок дома, принимать гостей. Уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями.

29 августа

"Кроме периода с 16:49 до 18:49 по киевскому времени благоприятный период для новых дел и важных решений, ведения бизнеса, оформления сделок, поиска новых партнеров, зачатия ребенка. Появляется идеальная возможность чтобы насладиться тем, что вам больше всего нравится", - советует астролог.

Неблагоприятный период для стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Надо быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман.

29 августа с 16:49 до 18:49 Луна будет в разрушительном градусе Скорпиона.

"В Скорпионе этот градус несет разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение здоровья, катастрофы, жадность, риски", - пояснила эксперт.

30 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской, оформления брака, резкого разрыва отношений с людьми", - предупредила Соловьева.

Астролог советует придерживаться диеты. По ее словам, в этот день можно защищаться и освобождаться от сглазов.

31 августа

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся досуга с детьми, различных развлекательных и азартных игр, выступлений перед аудиторией, романтических приключений. После 15:37 по киевскому времени - стрессовый период, критический день, энергетика суток негативно влияет на человека", - рассказала астролог.

Внимательно относитесь к информации, которую получаете. Возможны неудачи, трансформируйте свои страхи в положительные качества с помощью методов психокоррекции. Завершайте текущие дела, занимайтесь рутинной работой. Прощайте тех, кто вас обидел. Хорошо в этот день примириться с кем-то, делать подарки, проявить милосердие.

