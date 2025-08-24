ua en ru
Деньги, любовь и успех: кому из знаков Зодиака повезет с 25 по 31 августа

Воскресенье 24 августа 2025 12:00
Деньги, любовь и успех: кому из знаков Зодиака повезет с 25 по 31 августа Конец августа принесет удачу 3 знакам Зодиака (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Последняя неделя августа принесет настоящий успех трем знакам Зодиака. С 25 по 31 августа 2025 года астрологи прогнозируют положительные изменения в любви, финансах и карьере.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Овен

Эта неделя подарит Овнам неожиданные финансовые возможности - возможна премия, новая подработка или выгодное предложение.

В личной жизни ожидается гармония: если у вас есть партнер - отношения выйдут на новый уровень, а одинокие Овны могут встретить интересного человека.

Успех будет сопровождать дела, связанные с обучением или саморазвитием - все, за что возьметесь, будет результат.

Лев

Для Львов открывается период стабильной прибыли - будут хорошо прибегать финансовые сделки, покупки и инвестиции.

В отношениях время для ярких эмоций: романтические свидания, приятные сюрпризы или даже новый роман.

На работе или в творчестве появятся возможности роста - не бойтесь брать на себя инициативу, удача на вашей стороне.

Стрелец

Стрельцов ждет прорыв в финансовой сфере - возможно получите деньги из неожиданного источника или найдете новую идею для заработка.

В любви следует быть открытыми: звезды способствуют искренним разговорам и налаживанию связи с партнером.

Успех придет через активность - чем больше инициативы проявите, тем больше шансов получить желаемое.

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: Your Tango, Collective World.

