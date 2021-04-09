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Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 15:00
Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні Фото: інфляція в Україні різко прискорилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні у березні 2021 року у порівнянні з лютим виросли на 1,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня 2020 року) інфляція прискорилася до 8,5% (з 7,5% у лютому).

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні

Продукти харчування в Україні за березень подорожчали на 2,2%. Найбільше подорожчали: соняшникова олія - на 9,7%, цукор - на 4,8%, фрукти - на 3,5%.

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,7%, на одяг і взуття - на 12,7%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - без змін.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,5%, охорона здоров'я подорожчала на 0,5%, транспорт подорожчав на 1,8% (в т. ч. паливо - на 5,7%), ціни на зв'язок не змінилися, на відпочинок і культуру зросли на 0,4%, освіта подорожчало на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,8%.

Інфляція в Україні різко прискорилася: що подорожчало в березні

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладений рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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