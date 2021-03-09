Комунальні тарифи: як змінилися ціни за останній рік
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за лютий 2021 року знизилися на 1,8%. При цьому за останній рік (у порівнянні з лютим минулого року) тарифи піднялися на 18,6%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за лютий зросли на 0,7% (за рік - на 4,0%), на водопостачання - на 0,1% (за рік - на 14,1%), на каналізацію - на 0,2% (за рік - на 21,6%), на утримання житла та прибудинкових територій - на 1,2% (за рік - 4,1 %), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на опалення та гарячу воду - на 0,5% (за рік - на 5,6%).
Природний газ у лютому подешевшав на 6,6%, проте його ціна у порівнянні з лютим 2020 року зросла на 44,6%.
Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).
Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).