Тарифи на газ, електроенергію, тепло, субсидії: що зміниться з 1 жовтня

Ціни на газ

Ціни на газ для населення зросли на початку 2021 року, після чого були зафіксовані. З 1 травня був введений річний тариф на газ, на який перевели всіх українців. Ця ціна залишиться фіксованою до кінця квітня 2022 року і для більшості громадян складе близько 8 гривень за кубометр.

Місячні ціни, які постачальники пропонують на жовтень, іноді перевищують 30 гривень за кубометр. Однак на ринку можна знайти прийнятні пропозиції не тільки на річний тариф, але і на місячний. Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.

Тарифи на електроенергію

Уряд підняв ціни на електроенергію для населення з 1 січня 2021 року приблизно на 36%, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт·год.після цього тариф на рівні 1,68 гривень діяв для всіх споживачів. Потім Кабмін вирішив знизити з 1 жовтня тариф для тих, хто споживає менше 250 кВт·год на місяць до 1,44 гривень.

Ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт·год на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діятиме для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кВт·год на місяць.

Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів діятимуть по 30 Квітня 2022 року включно.

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт·год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт·год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт·год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.

Тарифи на тепло і гарячу воду

За останній рік тарифи на опалення та гарячу воду зросли на 14%. З початку опалювального сезону тарифи для населення змінюватися не повинні. В уряді заявляють, що у органів місцевої влади немає для цього підстав. Зокрема, теплокомуненерго можуть купити дешевий газ від "Нафтогазу" за фіксованою ціною 7,42 гривні за кубометр, залишивши тарифи на свої послуги без змін.

Однак у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленому Кабміном 31 травня, йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Субсидія

Кабінет Міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, позбавлятимуть субсидій у разі наявності депозитів у банках, купівлі валюти та інших покупок на 50 тисяч гривень.

Фактично ці правила будуть застосовуватися з початку опалювального сезону. Близько 200 тисяч домогосподарств можуть позбутися субсидій. На сьогоднішній день житлові субсидії вже оформили 2,5 млн домогосподарств. Всього в Мінсоцополітики чекають 3 млн одержувачів.

Крім того, Кабінет міністрів скасував норму, введену навесні 2020 року, Про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти тільки в разі введення в регіоні "червоного" рівня карантину.

Гроші, які були закладені до держбюджету на субсидії (35,2 млрд гривень), вже майже витрачені. Кабінет міністрів проситиме Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за серпень 2021 у порівнянні з серпнем минулого року зросли на 29,0%.