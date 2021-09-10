Кошти на субсидії закінчуються. Уряд просить у парламенту ще 12 млрд гривень
Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у парламенті, який транслювався на Youtube.
Як зазначив Шмигаль, на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.
"До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету", - сказав він.
За його словами, зміни будуть подані в Раду до наступного четверга. "Будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати", - додав прем'єр.
При цьому він заявив, грошей що залишилися, вистачить на виплати субсидій до початку опалювального сезону.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає коректив у держбюджеті на 2021 рік.