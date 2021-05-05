Депозит в банку та купівля валюти: за що позбавлятимуть субсидій з травня

Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій . За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Нова декларація

Згідно з постановою, у травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян протягом травня - вересня 2021 року.

Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні - вересні 2021 року, призначається починаючи з травня 2021 року.

Згідно з документом, з 1 травня субсидії призначаються лише в готівковій формі.

Кого позбавлять права на субсидії

Згідно з новим порядком, субсидії не призначаються, якщо загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.

Також не мають права на субсидії домогосподарства, якщо член сім’ї має у власності: транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років; більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

Субсидії не призначаються, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку, у яких взагалі відсутні доходи, або нарахований середньомісячний сукупний дохід менше ніж розмір мінімальної заробітної плати, або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі сумарно протягом трьох місяців. Цей пункт не стосується осіб, які отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія та соціальні допомоги.

Також позбавлятимуть субсидій, якщо член домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів.

Субсидії не призначаються, якщо будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії здійснив покупку на суму більше 50 тис. гривень.

Крім того, позбавлятимуть субсидій, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення.

Також на мають права на субсидію домогосподарства, якщо член сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімум, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року (зараз 2189 гривень).

Субсидії не призначатимуть, якщо будь-хто із складу домогосподарства здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.