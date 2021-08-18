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Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні

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Україна, Середа 18 серпня 2021 14:06
Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні Фото: тарифи на електроенергію діятимуть до 30 Квітня 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Постанова Кабінету міністрів про тарифи на електроенергію діятиме з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Навесні доведеться переглядати схему ціноутворення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні".

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт-год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт-год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт-год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.

Як пояснили РБК-Україна в уряді, таким чином планують змусити багатих споживачів оплачувати послугу без жодних пільг. Але цей варіант має ризики. Великі споживачі можуть розбивати один рахунок на кілька. Крім того, проти виступають постачальники послуг - вони бояться відтоку споживачів. Так що однозначно сказати, як буде розвиватися ситуація з травня наступного року - поки не можна.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оприлюднив постанову Про порядок покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Згідно з документом, тариф для населення при споживанні до 250 кВт·год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·год з 1 жовтня.

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Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні