Тарифи на електроенергію переглянуть навесні 2022 року: що планують у Кабміні

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні ".

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт-год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт-год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт-год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.

Як пояснили РБК-Україна в уряді, таким чином планують змусити багатих споживачів оплачувати послугу без жодних пільг. Але цей варіант має ризики. Великі споживачі можуть розбивати один рахунок на кілька. Крім того, проти виступають постачальники послуг - вони бояться відтоку споживачів. Так що однозначно сказати, як буде розвиватися ситуація з травня наступного року - поки не можна.