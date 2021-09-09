Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за останній рік

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за серпень зросли на 2,3% (за рік - на 10,8%), на водопостачання зросли на 0,7% (за рік - зросли на 11,8%), на каналізацію зросли на 0,9% (за рік - зросли на 18,6%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,1% (за рік - зросли на 3,2%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 2,1% (за рік зросли на 96,1%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 13,9%).