Тарифи на комуналку в Україні: як зросли ціни за останній рік
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за серпень 2021 року зросли на 0,6%. За останній рік тарифи піднялися на 29,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за серпень зросли на 2,3% (за рік - на 10,8%), на водопостачання зросли на 0,7% (за рік - зросли на 11,8%), на каналізацію зросли на 0,9% (за рік - зросли на 18,6%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,1% (за рік - зросли на 3,2%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 2,1% (за рік зросли на 96,1%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 13,9%).
Нагадаємо, за даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в липні 2021 року склали 10,6 млрд грн. Це на 35,9% більше, ніж у липні минулого року (7,8 млрд грн).