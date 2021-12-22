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В ОП допустили коригування тарифів. Що буде з ціною на газ

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Київ, Середа 22 грудня 2021 11:51
В ОП допустили коригування тарифів. Що буде з ціною на газ Фото: заступник керівника офісу президента України Ростислав Шурма (pep.org.ua)
Автор: Ольга Белей

Можливе незначне коригування деяких тарифів на розподіл і доставку газу. Однак ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента України Ростислава Шурми.

За його словами, можливе незначне коригування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%, зокрема, тарифів на розподіл і доставку газу, але ціна газу для населення протягом нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

"Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року - нижче 8 гривень за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року", - заявив заступник керівника Офісу президента.

Раніше стало відомо, що з 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни складуть від 0,33 до 2,14 гривні без ПДВ за поділ 1 кубометра блакитного палива.

Разом з тим, згідно з постанова НКРЭКУ, ціни на постачання газу для побутових споживачів за річним тарифом підвищуватися не будуть як мінімум до 30 квітня 2022 року.

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