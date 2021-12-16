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У "Нафтогазi" назвали умову, за якої не зможуть зберегти чинний тариф для населення

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Четвер 16 грудня 2021 22:52
У "Нафтогазi" назвали умову, за якої не зможуть зберегти чинний тариф для населення Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Ціни на газ у Європі продовжують рости. "Нафтогаз" може не зберегти чинні тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини в ефірі "Право на владу".

"За один тільки рік ціни на газ у Європі зросли в 7 разів. Зараз держава робить так, щоб люди не переплачували в 7 разів. На газ ціна 8 гривень роздрібна, при тому, що ринкова ціна 45 гривень", - відзначив Вітренко.

За словами голови "Нафтогазу", різниця між цінами призводить до мільярдних збитків, у зв’язку з чим компанія може не покрити її у майбутньому, якщо ціни у Європі й надалі продовжать рости. Вітренко запропонував якнайскоріше розв'язувати це питання з депутатами, які визначають джерела й використання коштів, зі споживачами й українцями.

"Ми чесно кажемо, якщо збережуться такі ціни, то ми як національна компанія не зможемо покривати цю різницю", - додав Вітренко.

Що пропонують в "Нафтогазі"

Водночас голова "Нафтогазу" запропонував альтернативу - перейти теплокомуненерго на біогаз, який можна здобувати з відходів сільського виробництва, або ж з переробітки сміття. Таким способом Україні вдасться замістити 5 млрд природного газу.

"Потрібно збільшити видобуток газу, а для цього треба, щоб місцева влада не перешкоджала, бо вони інколи не дозволяють видобуток. Потрібно, щоб люди відповідальніше ставилися до споживання газу - це термомодернізація, заміна котлів. Якби ми були відповідальнішими як в Польщі, то Україна зараз взагалі б не імпортувала газ, ми б газ експортували", - зауважив Вітренко.

Як відомо, уряд встановив фіксований тариф на газ для населення. Сьогодні громадяни сплачують за кубометр газу 7,96 гривні.

Водночас ціна на газ у Європі знову продовжує зростати. Як писало РБК-Україна, сьогодні біржова ціна на газ у Європі 16 грудня перевищила позначку 1700 доларів за тисячу кубометрів.

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