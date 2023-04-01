Тарифы, пенсии, е-рецепт на лекарства: главные изменения апреля в Украине

Перерасчет пенсий

Работающие пенсионеры с 1 апреля получат повышенные выплаты. Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет, который затронет именно эту категорию граждан.

Пенсии пересчитают автоматически. Размер доплат будет индивидуальным – в зависимости от стажа и заработной платы.

При установлении новой суммы пенсий будет учитываться стаж, который работающий пенсионер получил с момента предыдущего перерасчета (не менее 2 лет назад).

Окончание отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине обычно завершается к середине апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти.

Условие окончания отопительного периода – среднесуточная температура +8 градусов, которая держится как минимум 3 дня подряд.

В этом году из-за весеннего потепления в ряде областей отопление выключили в последнюю неделю марта – Херсонская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская.

В остальных регионах власти ориентируются на погоду. Так, в Киеве отопление могут отключить в ближайшие недели. В Харькове также ждут стабильного потепления, а в Запорожье и Полтаве батареи стали холодными 31 марта.

Как изменятся тарифы

Завершение отопительного сезона позволит украинцам значительно сократить расходы на оплату коммуналки. При этом один из основных тарифов ЖКХ в апреле может вырасти.

Вода

В среднем на 12,3% увеличится стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению в апреле. НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на воду дважды в 2023 году. Первый этап повышения цен стоит ожидать в этом месяце, а второй планируется в июле (еще на 14,1%). Ориентировочно, семье из 2-3 человек придется платить за воду на 60 грн больше.

Размер тарифов для каждого водоканала регулятор устанавливает отдельно. Поэтому суммы в платежках могут отличаться в разных регионах.

Отметим, официальное решение НКРЭКУ на данный момент еще не опубликовано. Если оно будет принято, платить по новым тарифам за воду потребители начнут в мае.

Газоснабжение, отопление, горячая вода

Тарифы на газ, тепло и горячую воду для населения с 1 апреля не изменятся, согласно введенному на время войны мораторию правительства.

Большинство бытовых потребителей продолжат платить за газоснабжение 7,96 грн/куб.м (тариф "Нафтогаза", клиентами которого являются 98% домохозяйств).

Свет

С окончанием отопительного сезона должен был завершиться льготный период тарифов на электроэнергию.

Однако в Кабмине приняли решение не менять цены на свет до 30 апреля. Стоимость услуги пока остается на прежнем уровне – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт в месяц (1,68 грн/кВт-ч – свыше 250 кВт).

Субсидии

В конце апреля истекает срок выплат ранее назначенных субсидий. Это связано с окончанием отопительного сезона.

С мая будут назначаться льготы на оплату коммунальных услуг на следующий период – до апреля 2024.

Однако субсидию не начислят, если у домохозяйства есть долги по оплате коммуналки – просроченная свыше 3-х месяцев задолженность, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Для возобновления льгот необходимо будет предоставить в органы ПФУ: документальное подтверждение уплаты задолженности, или заключение с поставщиком услуги ЖКХ договора о ее реструктуризации, или обжалование задолженности в судебном порядке.

Е-рецепт на лекарства

Все рецептурные препараты в Украине будут продавать по электронному рецепту с апреля. Его может выдать врач любой специальности как коммунальной, так и частной клиники. Наличие декларации с семейным врачом необязательно.

Главное условие для получения е-рецепта – пациент должен быть зарегистрирован в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ). Рецепт будет приходить в виде смс-сообщения на телефон.

В Минздраве отмечают, что электронные рецепты будут внедрять постепенно. Врач сможет выписать рецепт на бумажном бланке, к примеру, если в медучреждении проблемы со связью, светом, или если у пациента нет телефона.

По рецепту в Украине продают около 60% лекарств, остальные можно будет приобрести без рецепта, как и раньше. Расширения списка рецептурных препаратов в апреле не будет.

Регистрация на НМТ

3 апреля в Украине стартует регистрация на прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ). Во время войны НМТ заменил для украинских выпускников и абитуриентов Внешнее независимое оценивание. Он состоит из трех блоков и проходит в один день.

В 2023 году зарегистрироваться на НМТ можно будет с 3 апреля до 3 мая на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Основня сессия НМТ-2023 пройдет с 5-го по 23 июня. Дополнительная состоится в период 11-24 июля 2023.

Обязательными предметами компьютерного теста будут украинский язык и математика, а третий предмет – на выбор: история Украины; иностранный язык; биология; физика; химия.

Запрет на рыбалку

С 1 апреля в водоемах Украины запрещается вылов рыбы. Это связано с началом весенне-летнего периода нереста.

Запрет касается рыбалки с лодок в определенных местах нереста, промышленного рыболовства, подводной охоты, соревнований по спортивному рыболовству.

Также в местах массового нереста рыбы запрещается проводить дноуглубительные, взрывные и другие работы, добывать строительные материалы.

В период нереста разрешена только любительская рыбалка с берега поплавочной или донной удочкой с одним крючком или спиннингом. Допустимый вылов – до 3 кг рыбы на одного человека.

Нововведения от "Укрпочты"

С 1 апреля клиенты "Укрпочты" смогут воспользоваться новой услугой "Мелкий пакет PRIME" для отправки товаров за границу. Она подходит для продаж в интернете.

Стоимость будет на 8% дешевле наиболее популярной среди украинцев услуги "Мелкий пакет рекомендованный".

Кроме того, 1 апреля тариф на доставку посылок "Укрпочты" в Германию снизится на 60%.

Выходных в апреле будет меньше

Традиционного выходного на Пасху в Украине в этом году не будет из-за войны.

Православные христиане отмечают праздник в воскресенье, 16 апреля. Следующий за ним понедельник, 17 апреля, должен был быть нерабочим днем, согласно ст.73 КЗоТ Украины.

Однако на период действия военного положения (как минимум до 20 мая 2023) дополнительные выходные в стране отменены.

Таким образом, в апреле будет только 10 выходных (субботы и воскресенья): 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число.

Что изменится в Киеве

С 1 апреля в столице возобновляет работу станция красной ветки метро "Гидропарк". Пока откроют только вестибюль №1. Поскольку станция расположена на наземной части метрополитена, во время воздушной тревоги она будет закрываться.

Впервые с начала войны в Киеве откроется парк "Муромец" на Трухановом острове. Как сообщили в КГГА, посещать парк можно будет уже с первого апреля.

С апреля по ноябрь на ряде столичных улиц транспортным средствам будет разрешено увеличить скорость движения до 80 км/ч. В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА опубликовали перечень из 10 улиц и дорожных участков, где будет действовать разрешение.