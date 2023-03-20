Украинцам готовят повышение тарифов. На сколько вырастет размер платежки за воду
Средние расходы украинцев на водоснабжение и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.
"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотведение за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении.
В регуляторе объяснили, что на первом этапе пересмотра рост уровня средневзвешенных тарифов на воду будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.
То, как повлияет рост тарифов на конечную платежку потребителей, будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия средств учета у потребителей или их расчета по нормам потребления и от количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентском счете).
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что тарифы на воду в Украине будут расти из-за повышения стоимости их составляющих. Речь идет об электроэнергии в структуре водоснабжения, заработных платах и химических реагентах для очистки воды.
Отметим, что в декабре прошлого года уже хотели повысить тарифы на воду в Украине, а уже в начале марта их решили снова пересмотреть.
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