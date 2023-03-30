Кличко назвал сроки завершения отопительного сезона в Киеве

В Киеве отопительный сезон могут завершить уже в ближайшие недели, если для этого будет соответствующая температура воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала "Київ".

"Если среднесуточная температура превышает +8 некоторый период времени, мы, отталкиваясь от прогноза погоды и некоторых показателей, с большой вероятностью через две недели, возможно даже через неделю - отопление будет выключено", - рассказал городской глава.

Стоит заметить, что в ряде городов уже завершают отопительный сезон. В частности, в Одессе и Полтаве отопление перестанут подавать уже завтра, 31 марта.

Также мы писали, что 1 марта в Украине начали подготавливаться к следующему отопительному сезону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.