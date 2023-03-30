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В Украине с апреля можно будет купить по е-рецепту 60% лекарств

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Украина, Четверг 30 марта 2023 14:22
В Украине с апреля можно будет купить по е-рецепту 60% лекарств Фото: с 1 апреля можно приобрести лекарства по е-рецепту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

"С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.

Лекарства по рецепту

Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • препараты для разжижения крови;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.

Как узнать нужен ли рецепт

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого необходимо:

  1. В поисковой строке ввести название лекарства или название действующего вещества.
  2. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарства (крайняя левая колонка в таблице).
  3. В профиле лекарства найти строчку "Условия отпуска".
  4. Если в инструкции указано "По рецепту", для отпуска в аптеке требуется рецепт от врача.

Ранее мы писали о том, какие категории пациентов могут получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой.

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Министерство здравоохранения Украины
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