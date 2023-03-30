В Украине с апреля можно будет купить по е-рецепту 60% лекарств
В Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство здравоохранения.
"С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.
Лекарства по рецепту
Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:
- антибиотики;
- противосудорожные средства;
- гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
- препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
- некоторые антигельминтные препараты;
- некоторые антигистаминные средства;
- препараты для разжижения крови;
- антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
- стероидные лекарственные средства;
- некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.
Как узнать нужен ли рецепт
Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.
Для этого необходимо:
- В поисковой строке ввести название лекарства или название действующего вещества.
- Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарства (крайняя левая колонка в таблице).
- В профиле лекарства найти строчку "Условия отпуска".
- Если в инструкции указано "По рецепту", для отпуска в аптеке требуется рецепт от врача.
Ранее мы писали о том, какие категории пациентов могут получить лекарства бесплатно или с частичной оплатой.