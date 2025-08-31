Тарифы на коммуналку, субсидии и пенсии в Украине: ждать ли повышения с 1 сентября

В Украине с 1 сентября не ожидается повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также сохранятся правила выплат пенсий и субсидий. В то же время, некоторые категории пенсионеров получат надбавки.
Подробнее о ценах на коммуналку, получении субсидий и пенсий в сентябре 2025, - в материале РБК-Украина.
Главное:
С началом осени украинцы продолжат оплачивать стоимость коммунальных услуг по тем же тарифам, что и в августе. Традиционно, суммы в платежках вырастут с началом отопительного сезона, который стартует не раньше октября.
К тому же значительная часть тарифов "заморожена" действием правительственного моратория из-за войны.
Большинство домохозяйств (98%) и дальше будут платить за газ 7,96 грн за кубометр - это тарифный план "Фиксированный" от "Нафтогаза". Как отметили в компании, он будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года.
Остальные поставщики предлагают годовые цены от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
Также следует отметить, что тарифы на распределение газа зафиксированы мораторием.
С 1 сентября 2025 возрастут тарифы на распределение электроэнергии. Такое решение приняла НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), однако оно коснется операторов систем распределения (ОСР, или облэнерго), а не бытовых потребителей.
Для населения цены на электроэнергию будут оставаться без изменений по меньшей мере до 31 октября 2025:
Также можно экономить на оплате за свет, установив трехзонный счетчик. Для таких потребителей стоимость электроэнергии составляет:
Период действия этих тарифов определён постановлением Кабмина. Тарифы, применяемые после 31 октября, зависят от дальнейших решений правительства.
Увеличение тарифов на воду в сентябре не запланировано. В то же время в разных городах цена отличается: в Киеве - 30,38 грн за кубометр, во Львове - 25,88 грн, в Харькове - 24,51 грн, в Днепре - 47,18 грн.
В больших городах решение о ценах на водоснабжение для водоканалов принимает НКРЭКУ, а в небольших населенных пунктах местные власти могут принимать собственные решения по тарифам. Поэтому окончательную стоимость следует уточнять у поставщика.
Во время военного положения действует мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду. При этом стоимость отопления будет рассчитываться по фактическому потреблению в зависимости от температуры воздуха и наличия счетчиков.
Напомним, отопительный сезон стартует не раньше октября, но дата будет зависеть от погодных условий.
По установленному порядку Кабмина, если в течение трех суток средняя температура воздуха не превышает +8 градусов по Цельсию, местные власти принимают решение о начале отопительного периода. К примеру, в прошлом году в столице батареи потеплели только 30 октября.
Больше об отопительном сезоне 2025/2026 и сколько будем платить, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.
С сентября для большинства получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг ничего не изменится.
До 30 сентября будет длиться автоматическое переназначение субсидии на неотапливаемый сезон.
Однако в некоторых случаях необходимо подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд, например:
При начислении субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства. В него входят: заработная плата, пенсия, стипендия, социальные выплаты, денежные переводы из-за границы и другие доходы.
В некоторых условиях, например, при наличии долга за коммуналку свыше 680 грн или покупки на сумму свыше 100 тыс. грн в течение года, наличии автомобиля с датой выпуска до 5 лет или двух и более - до 15 лет; площади жилья сверх установленных норм (130 кв. м для квартир, 230 кв. м для домов), в предоставлении субсидии может быть отказано.
С 1 сентября все пенсионеры продолжат получать выплаты. Новые массовые повышения не запланированы, ведь основные индексации уже были проведены весной.
Некоторые категории пенсионеров все же получат дополнительные надбавки. Так, лица старше 70 лет имеют право на компенсационную доплату, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.
Размер надбавки зависит от возраста:
Кроме того, одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, могут получить дополнительную помощь. Для этого необходима справка врачебно-консультативной комиссии и документы о составе семьи.
Также в Пенсионном фонде напоминают о необходимости идентификации пенсионерам, проживающим за границей или на временно оккупированных территориях.
Ее нужно проходить каждый год до 31 декабря. Это можно сделать онлайн через вэб-портал Пенсионного фонда или с помощью видеосвязи.
Ранее сообщалось, что в 2025 году долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд грн. Больше всего не платят за отопление, горячую воду и газ.
Напомним, в 2024 году в Украине отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги. Он действовал с начала войны.
