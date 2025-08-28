Решение НКРЭКУ по тарифу на распределение поможет восстановить энергосети, - эксперт
Изменение тарифов для операторов систем распределения является сбалансированным решением, которое поможет урегулировать ситуацию с долгами и восстановлением энергосетей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики МТПУ Александра Трохимца.
"Вряд ли можно меня отнести к сторонникам решений Национальной комиссии, я очень часто их критикую. Но сегодня... я хотел бы сказать, поддержать сегодня комиссию", - подчеркнул он.
По словам эксперта, решение НКРЭКУ основывается на результатах проверок деятельности ОСР и направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.
"И как минимум, немножко улучшит ситуацию в том клубке долгов, который создался за эти годы, и в том числе из-за войны были потеряны большое количество основных фондов как НЭКа, так и операторов системы распределения", - пояснил Трохимец.
Он также подчеркнул, что ресурсы для восстановления инфраструктуры ограничены.
"Источников на это восстановление только тарифы, других источников просто не предусмотрено", - добавил он.
Как сообщалось, 26 августа Регулятор скорректировал тарифы для операторов системы распределения из-за падения потребления во время войны и дефицита средств.
Это позволит покрыть обоснованные расходы на работу и восстановление сетей перед отопительным сезоном. Для населения тариф остается без изменений - 4,32 грн/кВт-ч.
Напомним, до этого НКРЭКУ планировал принять решение об изменении тарифов на распределение для ряда облэнерго с 1 сентября, а с 1 октября - для компаний, работающих в прифронтовых регионах.