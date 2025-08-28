ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Решение НКРЭКУ по тарифу на распределение поможет восстановить энергосети, - эксперт

Украина, Четверг 28 августа 2025 17:14
UA EN RU
Решение НКРЭКУ по тарифу на распределение поможет восстановить энергосети, - эксперт Фото: эксперт оценил решение НКРЭКУ по тарифу на распределение (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Изменение тарифов для операторов систем распределения является сбалансированным решением, которое поможет урегулировать ситуацию с долгами и восстановлением энергосетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики МТПУ Александра Трохимца.

"Вряд ли можно меня отнести к сторонникам решений Национальной комиссии, я очень часто их критикую. Но сегодня... я хотел бы сказать, поддержать сегодня комиссию", - подчеркнул он.

По словам эксперта, решение НКРЭКУ основывается на результатах проверок деятельности ОСР и направлено на сбалансирование интересов всех участников рынка.

"И как минимум, немножко улучшит ситуацию в том клубке долгов, который создался за эти годы, и в том числе из-за войны были потеряны большое количество основных фондов как НЭКа, так и операторов системы распределения", - пояснил Трохимец.

Он также подчеркнул, что ресурсы для восстановления инфраструктуры ограничены.

"Источников на это восстановление только тарифы, других источников просто не предусмотрено", - добавил он.

Как сообщалось, 26 августа Регулятор скорректировал тарифы для операторов системы распределения из-за падения потребления во время войны и дефицита средств.

Это позволит покрыть обоснованные расходы на работу и восстановление сетей перед отопительным сезоном. Для населения тариф остается без изменений - 4,32 грн/кВт-ч.

Напомним, до этого НКРЭКУ планировал принять решение об изменении тарифов на распределение для ряда облэнерго с 1 сентября, а с 1 октября - для компаний, работающих в прифронтовых регионах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы