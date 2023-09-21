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Танковая дуэль. Минобороны показало видео уничтожение вражеского Т-72Б3

Четверг 21 сентября 2023 00:16
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Танковая дуэль. Минобороны показало видео уничтожение вражеского Т-72Б3 Фото: в Запорожской области ВСУ подвели вражеский танк (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Запорожской области бойцы ВСУ на танке вступили в дуэль с враждебным Т-72Б3 и побили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Министерством обороны Украины.

На видеозаписи, снятой с дрона видно, как два танка вступают в дуэль – их разделяет буквально несколько метров и посадка. Украинские бойцы на Т-64БВ оказались ловчее противников на танке Т-72Б3 - вражеская машина была подбита, на видео видны два взрыва.

Отмечается, что дуэль состоялась в Запорожской области, а видео снимали бойцы 128-й горно-штурмовой бригады.

Успехи ВСУ на южном фронте

Недавно Силы обороны смогли освободить от россиян село Роботино Запорожской области. После этого они по данным ISW успели расширить прорыв в районе населенного пункта. А в последнем отчете аналитиков говорилось, что ВСУ продвинулись и возле Вербового.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" и обсудил с ними продвижение на южном фронте.

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Война России против Украины Запорожская область
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