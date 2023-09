Танкова дуель. Міноборони показало відео знищення ворожого Т-72Б3

На відеозаписі, знятому з дрона видно, як два танки вступають в дуель - їх розділяє буквально кілька метрів та посадка. Українські бійці на Т-64БВ виявились спритнішими за супротивників на танку Т-72Б3 - ворожу машину було підбито, на відео видно два вибухи.

Зазначається, що дуель відбулась в Запорізькій області, а відео знімали бійці 128-ої гірсько-штурмової бригади.

A tank duel in Zaporizhzhia region.

A Ukrainian T-64BV knocked down the occupiers' T-72B3 at close range.



128th Mountain Assault Brigade pic.twitter.com/NIg99krH63