ВСУ продвинулись вблизи Вербового: карты боев ISW

ВСУ продвинулись вблизи Вербового в Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

19 сентября российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных успехов не добились. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска продолжали наземные атаки к западу от Кременной, в направлении Торского (17 км к западу от Кременной), в районе Серебрянского леса (11 км к югу от Кременной), близ Белогоровки (13 км к югу от Кременной). ) и возле Спорного (25 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы продолжают давление на украинские силы к северо-востоку от Купянска и на восточном берегу реки Оскол к западу от Сватового, но не упоминал о конкретных боевых действиях. В МВД Украины сообщили, что российская авиация уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, вероятно, пытаясь помешать украинским поставкам через реку.

Однако украинские силы сохраняют контроль над рядом других мостов через Оскол. На геолокационных кадрах, опубликованных 17 и 19 сентября, видно подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия Центрального военного округа), действующая вблизи Райгородки (12 км юго-западнее Сватового) и Надежды (15 км западнее Сватового).

19 сентября украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная. На опубликованных 18 сентября видео с геолокацией видно, как украинские войска отступают с юго-западного Новоселовского (15 км севернее Сватового), что указывает на то, что украинские силы могут сохранить способность выйти на окраины. Российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы периодически атакуют вблизи Кременной и Торского (14 км к западу от Кременной) и в районе Серебрянского леса.

Бои на Донбассе

19 сентября украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, но ни одного подтвержденного продвижения не совершили. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступление к югу от Бахмута и наносят российским войскам значительные потери в живой силе и технике.

Российские военные блоггеры утверждали, что бои продолжались вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Российские военные блоггеры утверждали, что большинство Андреевки и Клищиевки оспариваются "серыми зонами". Российский военный блоггер утверждал, что самые ожесточенные бои в этом районе идут у железнодорожного пути к востоку от Клищиевки.

19 сентября российские войска совершили контратаку близ Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута) и вблизи Клещиевки и Андреевки. Российские мельники утверждали, что российские войска контратаковали вблизи Курдюмовки и Клещиевки, где они, как сообщается, закрепились. Однако ISW не видела визуального подтверждения, что российские силы удерживают позиции в Клищиевке.

Российские источники утверждали, что 19 сентября украинские войска совершили ограниченные неудачные наземные атаки вдоль фронта Авдеевка-Донецк. Министерство обороны России (МО) утверждало, что элементы российской Южной группировки войск отразили украинский штурм вблизи Каменки (5 км северо-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что недавние украинские наступательные действия вблизи Опросного (4 км к югу от Авдеевки) и Красногоровки (22 км юго-западнее Авдеевки) не привели к существенным изменениям на линии фронта.

19 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили 10 российских штурмов вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что недавние российские наступательные действия вблизи Керамика (10 км севернее Авдеевки) и Трудовской шахты (возле Красногоровки) не привели к значительным изменениям на линии фронта.

"Южная ось"

Украинские войска вели наступательные действия в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской областей, но не продвинулись 19 сентября. Российские источники, в частности Министерство обороны (МО), утверждали, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Старомайорского (9 км к югу от Вейлки Новоселки), Урожайного (9 км к югу от Большой Новоселки), Новодонецкого (12 км к юго-востоку от Большой Новоселки) ), Новомайорского (18 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска отступили с северо-западной окраины Новомайорского, а боевые действия на линии Новомайорское-Новодонецкое уменьшились.

Украинские войска 19 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 18 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы безуспешно атаковали в направлении Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), а также вблизи Вербового и Работиного. Российский военный блоггер заявил, что подразделения российского 429-го мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) отразили украинскую атаку под Жеребянками (26 км юго-западнее Орехова).

Российские войска вели наступательные действия в Западной Запорожской области, но 19 сентября не продвинулись вперед. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Работиного.

Российский военный блоггер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом (восточном) берегу Днепра. Он утверждал, что украинские силы высадились к северу от Подстепного (приблизительно 12 км к востоку от Антоновского моста) и к Казацкому острову (к северо-западу от Новой Каховаки), и что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

Отдельные украинские и российские источники 19 сентября сообщили, что украинские войска нанесли удары по двум российским военным штабам в Запорожской и Херсонской областях. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что украинские войска нанесли удар по неопределенному российскому военному штабу вблизи Мелитополя на западе Запорожской области.

Российский инсайдерский источник утверждал, что украинские войска нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной (ВДВ) дивизии в Херсонской области. ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления, а другие российские источники не делали подобных заявлений.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российский 40-й армейский корпус взял на себя ответственность за участок фронта в Херсонской области. Ранее ISW сообщал о формировании нового российского 40-го армейского корпуса в составе Южного военного округа (ПВО), а роль 40-го армейского корпуса в Херсонской области пока неясна.

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