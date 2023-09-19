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Залужный согласовал дальнейшие шаги ВСУ с командующими на южном фронте

Вторник 19 сентября 2023 17:51
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Залужный согласовал дальнейшие шаги ВСУ с командующими на южном фронте Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Залужного.

"Обсудили и согласовали последовательность наших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз", - рассказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что несмотря на сопротивление врага, наши военные продолжают вести наступление для освобождения украинской территории.

Успехи ВСУ на южном фронте

Напомним, недавно украинские защитники смогли освободить от российских оккупантов село Работино Запорожской области.

После этого они, по данным ISW, успели расширить свой прорыв в районе населенного пункта.

Как отмечал сегодня, 19 сентября, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, вчера оккупанты пытались вернуть утраченные позиции под Работино.

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