ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из танков, авиации и тяжелой артиллерии: россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область

Новина українською →
Херсонская область, Вторник 02 мая 2023 07:52
Из танков, авиации и тяжелой артиллерии: россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область Фото: оккупанты за минувшие сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 71 обстрел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 363 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов и здание на територии завода в Херсоне. Ранены два человека.

С деоккупированной территории области эвакуированы 54 человека.

Ранее мы писали, русские войска продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, россияне ужесточают контрразведывательный и полицейский режимы на оккупированных территориях Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию