Из танков, авиации и тяжелой артиллерии: россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область

Фото: оккупанты за минувшие сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)

Российские войска за минувшие сутки совершили 71 обстрел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.