Танки и не только. СБУ за неделю уничтожила 50 единиц вражеской техники (видео)

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ за неделю поразили 50 единиц российской техники. Речь идет о танках, артиллерии и транспортных средствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В частности, список вражеских потерь дополнили: 5 танков;

3 САУ "Гвоздика";

2 зенитно-ракетных комплекса;

2 гаубицы Д-30;

станция радиоэлектронной борьбы;

16 броневиков;

23 транспортных средств;

6 огневых позиций и более полусотни врагов. Совместная работа с Вооруженными силами Украины Вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины дополнительно поражено 25 единиц техники, 5 складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, 4 огневые позиции и еще 200 оккупантов. "Уничтожаем оккупантов до полной победы", - добавили в СБУ. Потери России Потери России в войне в Украине к утру четверга, 29 июня, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 227 780 военных. Также бойцам Нацгвардии за прошлую неделю удалось обезвредить сотни вражеских солдат и уничтожить более 30 единиц техники оккупантов.