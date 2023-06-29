ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки і не тільки. СБУ за тиждень знищила 50 одиниць ворожої техніки (відео)

Новость на русском →
Україна, Четвер 29 червня 2023 17:56
Танки і не тільки. СБУ за тиждень знищила 50 одиниць ворожої техніки (відео) Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ за тиждень уразили 50 одиниць російської техніки. Мова йде про танки, артилерію та транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зокрема, список ворожих втрат доповнили:

  • 5 танків;
  • 3 САУ "Гвоздика";
  • 2 зенітно-ракетні комплекси;
  • 2 гаубиці Д-30;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • 16 броньовиків;
  • 23 транспортні засоби;
  • 6 вогневих позицій і понад пів сотні ворогів.

Спільна робота зі Збройними силами України

Разом з артилеристами Збройних сил України додатково уражено 25 одиниць техніки, 5 складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, 4 вогневі позиції та ще 200 окупантів.

"Нищимо окупантів до повної перемоги", - додали в СБУ.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 227 780 військових.

Також бійцям Нацгвардії за минулий тиждень вдалося знешкодити сотні ворожих солдатів та знищити понад 30 одиниць техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде