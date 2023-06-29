Обезврежены сотни оккупантов. В МВД рассказали об успехах нацгвардейцев за неделю

Бойцам Нацгвардии за прошедшую неделю удалось обезвредить сотни вражеских солдат и уничтожить более 30 единиц техники оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram .

По данным ведомства, за неделю на всех направлениях ведения боевых действий нацгвардейцами обезврежены более 300 оккупантов.

Также бойцы Нацгвардии уничтожили:

пять вражеских танков;

12 единиц боевой бронированной техники;

девять автомобилей;

три САУ;

два комплекса РЭБ “Борисоглебск-2”;

ротный опорный пункт и склад боеприпасов.

Саперы Нацгвардии сумели обезвредить 49 взрывоопасных предметов не деоккупированных территориях. В то же время на Купянском направлении бойцы отдельного отряда спецназначения "Омега" уничтожили российский БТР-82 с десантом. Там же гвардейцы сбили ударный дрон "Ланцет".

Рост потерь у россиян

Напомним, с начала июня украинские военные проводят активные действия на нескольких участках фронта. При этом потери врага последнее значительно выросли.

К примеру, в начале месяца в Генштабе ВСУ указывали, что враг в среднем терял около 500 солдат в сутки, сейчас же за день украинские бойцы ликвидируют около 700-900 оккупантов.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, это связано с присутствием неопытных российских солдат на фронте и профессионализмом украинских военных.